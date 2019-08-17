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Болельщики «Урала» почтили память Бахыта

14:25
17 августа. Болельщики "Урала" почтили память фаната "Спартака" Алексея Васюка, известного как Бахыт. Фото Андрей Сизякин, "СЭ"
17 августа. Болельщики "Урала" почтили память фаната "Спартака" Алексея Васюка, известного как Бахыт. Фото Андрей Сизякин, "СЭ"
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Фанаты «Урала» на матче 6-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» посвятили баннер памяти известного болельщика красно-белых Алексея Васюка, известного как Бахыт, ушедшего из жизни в среду в Ростове-на-Дону.

На черном баннере написано: «Бахыт... Вечная память...»

В понедельник, возвращаясь домой после игры «Ахмат» — «Спартак» в Грозном, Алексей попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался. (Андрей Сизякин)

Урал — Крылья Советов

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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