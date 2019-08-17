Болельщики «Урала» почтили память Бахыта

Фанаты «Урала» на матче 6-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» посвятили баннер памяти известного болельщика красно-белых Алексея Васюка, известного как Бахыт, ушедшего из жизни в среду в Ростове-на-Дону.

На черном баннере написано: «Бахыт... Вечная память...»

В понедельник, возвращаясь домой после игры «Ахмат» — «Спартак» в Грозном, Алексей попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался. (Андрей Сизякин)

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