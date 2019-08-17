Болельщики «Урала» почтили память Бахыта
14:25
Фанаты «Урала» на матче 6-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» посвятили баннер памяти известного болельщика красно-белых Алексея Васюка, известного как Бахыт, ушедшего из жизни в среду в Ростове-на-Дону.
На черном баннере написано: «Бахыт... Вечная память...»
В понедельник, возвращаясь домой после игры «Ахмат» — «Спартак» в Грозном, Алексей попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался. (Андрей Сизякин)
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи