Болельщики «Спартака» подрались у стадиона после поражения от «Оренбурга»
19:21
«Спартак» дома проиграл «Оренбургу» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России. Болельщики московской команды устроили потасовку возле клубного магазина у стадиона «Открытие Арена».
Драку удалось остановить только после вмешательства правоохранительных органов. (Константин Колмаков)
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
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