РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Болельщики «Спартака» подрались у стадиона после поражения от «Оренбурга»

19:21
Теги:

«Спартак» дома проиграл «Оренбургу» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России. Болельщики московской команды устроили потасовку возле клубного магазина у стадиона «Открытие Арена».

Драку удалось остановить только после вмешательства правоохранительных органов. (Константин Колмаков)

Спартак — Оренбург

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир