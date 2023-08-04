Болельщики признали Бонгонду лучшим игроком «Спартака» в июле

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда признан лучшим игроком красно-белых в июле.

27-летний вингер набрал 38 процентов голосов от болельщиков «Спартака». Вторым стал Даниил Хлусевич (22 процента), а третьим — Квинси Промес (20).

Бонгонда перешел в «Спартак» из «Кадиса» в летнее трансферное окно. В июле он провел 3 матча, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу, отметившись результативным действием в каждом из трех первых матчей за красно-белых.