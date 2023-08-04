Болельщики признали Бонгонду лучшим игроком «Спартака» в июле
Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда признан лучшим игроком красно-белых в июле.
27-летний вингер набрал 38 процентов голосов от болельщиков «Спартака». Вторым стал Даниил Хлусевич (22 процента), а третьим — Квинси Промес (20).
Бонгонда перешел в «Спартак» из «Кадиса» в летнее трансферное окно. В июле он провел 3 матча, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу, отметившись результативным действием в каждом из трех первых матчей за красно-белых.
Источник: Telegram-канал ФК «Спартак»
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|20:00
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Краснодар – Пари НН
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|5.08
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|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
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Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
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Балтика – Факел
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|6.08
|19:00
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Зенит – Динамо
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|6.08
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Сочи – Ахмат
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Матео Кассьерра
Зенит
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Наир Тикнизян
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Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
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Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
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Ахмат
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|1
|0
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Милан Гайич
ЦСКА
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|1
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