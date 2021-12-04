Болельщики ЦСКА покинули стадион после 19-й минуты матча с «Крыльями Советов»
Болельщики ЦСКА покинули стадион в Самаре, на котором армейцы проводят игру 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».
Фанаты ушли с трибун после 19-й минуты встречи. После игры 16-го тура с «Зенитом» (0:2) болельщиков красно-синих задержала полиция из-за масштабного файер-шоу в концовке встречи. Позднее фанаты ЦСКА заявили, что уйдут со стадиона во время игры с «Крыльями Советов» в знак протеста против задержаний.
Отметим, что активные болельщики «Крыльев Советов» поддержали акцию и ушли со стадиона на 14-й минуте матча.
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