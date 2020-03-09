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Болельщик ЦСКА проехал на велосипеде более 1000 км на игру с «Ростовом»

22:06

Болельщик ЦСКА Андрей Лис из Коломны преодолел на велосипеде более 1000 километров, чтобы попасть на матч 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ростова» (2:3). Как сообщает Twitter фанатов армейцев, он выехал на велосипеде после домашнего матча армейцев с «Уралом» в 22.00 29 февраля и прибыл в Ростов-на-Дону в 5 утра 8 марта.

Ростов — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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