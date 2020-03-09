Болельщик ЦСКА проехал на велосипеде более 1000 км на игру с «Ростовом»

Болельщик ЦСКА Андрей Лис из Коломны преодолел на велосипеде более 1000 километров, чтобы попасть на матч 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ростова» (2:3). Как сообщает Twitter фанатов армейцев, он выехал на велосипеде после домашнего матча армейцев с «Уралом» в 22.00 29 февраля и прибыл в Ростов-на-Дону в 5 утра 8 марта.

??? Андрей Лис из Коломны пробил выезд в Ростов-на-Дону на велосипеде!



Он выехал после домашнего матча с Уралом в 22:00 и въехал в Ростов в 5:00 воскресенья.

Расстояние ~1075км



Выражаем респект Андрею!



«На выезд поедем мы за клубом родным, не пожалеем ничего...» pic.twitter.com/57enQ7aQmL — Фанаты ЦСКА?RBWorld (@RBWorldorg) March 9, 2020