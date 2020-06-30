Болельщик ЦСКА юморист Грушевский назвал «Спартак» фаворитом дерби

Популярный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский высказал «СЭ» свое мнение о матче 25-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (начало 20.30 мск).

— Кто для вас фаворит в дерби и почему? — вопрос Грушевскому.

—Мне кажется очевидным, что в сегодняшнем матче фаворит «Спартак». Внутри команды спокойная и рабочая атмосфера, ее не сотрясают скандалы, нет никакого негативного фона. Красно-белые находятся в хорошем игровом тонусе, чего не скажешь о ЦСКА.

— С каким счетом закончится матч?

— Не скажу. Но с положительным результатом для ЦСКА.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками. «Спартак» — 6-я строчка и 32 балла. (Максим Никаноров)