Экс-защитник «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти в интервью футбольному YouTube-каналу «СЭ» «Вышли!» рассказал о переходе в московскую команду.

«Переход в «Спартак»? Мне позвонил Валерий Карпин, — сказал Боккетти «СЭ». — Я думал над этим предложением, так как я хотел вернуться в Италию, пока был молодой. Меня приглашал «Ювентус», но речь шла об аренде с возможным последующим выкупом. Мне так не хотелось. Я понял, что мне нужно сразу подписывать контракт со «Спартаком». Это решение было принято всей семьей. Это самое важное решение в моей жизни. «Спартак» выиграл чемпионат, Суперубок. И у меня появилась семья, которая стала смыслом моей жизни».

Итальянец также ответил на вопрос, что для него значит «Спартак».

«Спартак» для меня? Даже не знаю, как объяснить. Это очень важно. Каждый день, когда я встречался с болельщиками, я понимал, что значит «Спартак». Я почти восемь лет провел в «Спартаке» — больше, чем в других командах. Для меня он значит очень многое. Ты видишь, как люди любят «Спартак». Видишь в их глазах любовь к клубу. Ты как будто купаешься в любви. «Спартак» для России, и даже для Италии, — это клуб с очень большой историей», — добавил Боккетти.

Боккетти в составе «Спартака» стал чемпионом России и выиграл Суперкубок России. В составе «Рубина» он выиграл Кубок и Суперкубок страны.