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Боккетти — о Бердыеве: «Я должен сказать ему спасибо! С ним я вырос, как защитник и мужчина»

Сальваторе Боккетти рассказал, что вырос как защитник и мужчина под руководством Бердыева
17:52
Сальваторе Боккетти и Курбан Бердыев. Фото Алексей Иванов, -
Сальваторе Боккетти и Курбан Бердыев. Фото Алексей Иванов, -
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Экс-защитник «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти в интервью футбольному YouTube-каналу «СЭ» «Вышли!» рассказал о своем отношении к бывшему тренеру казанской команды Курбану Бердыеву.

«Первое время мне было очень тяжело в России, я был один. Очень далеко от семьи, — сказал Боккетти «СЭ». — Были проблемы с визой, когда ко мне приезжали мои близкие. Было очень много нюансов. Я должен сказать спасибо Курбану Бердыеву! Я обращался к нему, когда у меня возникали какие-то проблемы. Он был всегда рядом. Молодые футболисты должны понять одну вещь. Ты можешь думать, что ты хороший игрок и все знаешь. Но когда ты будешь работать с такими тренерами, как Курбан Бердыев — ты будешь учить что-то новое. Я вырос как защитник и мужчина с ним».

Боккетти в составе «Спартака» стал чемпионом России и выиграл Суперкубок России. В составе «Рубина» он выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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Артем Бухаев все материалы автора

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