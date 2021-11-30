Экс-защитник «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти в интервью футбольному YouTube-каналу «СЭ» «Вышли!» рассказал о своем отношении к бывшему тренеру казанской команды Курбану Бердыеву.

«Первое время мне было очень тяжело в России, я был один. Очень далеко от семьи, — сказал Боккетти «СЭ». — Были проблемы с визой, когда ко мне приезжали мои близкие. Было очень много нюансов. Я должен сказать спасибо Курбану Бердыеву! Я обращался к нему, когда у меня возникали какие-то проблемы. Он был всегда рядом. Молодые футболисты должны понять одну вещь. Ты можешь думать, что ты хороший игрок и все знаешь. Но когда ты будешь работать с такими тренерами, как Курбан Бердыев — ты будешь учить что-то новое. Я вырос как защитник и мужчина с ним».

Боккетти в составе «Спартака» стал чемпионом России и выиграл Суперкубок России. В составе «Рубина» он выиграл Кубок и Суперкубок страны.