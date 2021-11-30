Экс-защитник «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти в интервью футбольному YouTube-каналу «СЭ» «Вышли!» рассказал об отношениях с бывшим тренером красно-белых Муратом Якиным.

«С Муратом Якиным у нас сложились не самые хорошие отношения. На многие вещи у нас было разное мнение. Я решил, что мне нужно уйти из «Спартака» в аренду в «Милан», чтобы набрать форму и больше играть. Я всегда мечтал играть в «Милане». Это топ-клуб! Играя за «Милан», ты понимаешь, что это великий клуб. Там была особая атмосфера», — сказал Боккетти «СЭ».

Мурат Якин работал в «Спартаке» в сезоне-2014/15. В августе 2021 года бывший тренер красно-белых возглавил сборную Швейцарии.