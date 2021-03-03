ЦСКА в гостях победил «Зенит» в матче молодежных команд
14:13
В рамках 16-го тура чемпионата России среди молодежных команд «Зенит» принимал ЦСКА. Гости победили со счетом 4:2.
Встреча закончилась удалениями трех футболистов.
Молодежные команды
16-й тур
«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 2:4 (1:2)
Голы: Варичев, 2 (1:0). Яковлев, 5 (1:1). Востриков, 24 (1:2). Каптилович, 62 (1:3). Князев, 73 (2:3). Сливин, 90+4 (2:4).
Удаления: Першин (ЦСКА — мол.), 89. Бугорский (Зенит — мол.), 90+2. Михайлов (Зенит — мол.), 90+2.
Судья: Снегирев (Нижний Новгород).
3 марта. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Рубин — мол.» (Казань) — 2:1 (0:0)
Судья: Прокопов (Волгоград).
3 марта. Самара. Стадион «Металлург».
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