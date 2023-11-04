Бобер считает хорошими шансы «Крыльев» победить «Краснодар»

Легендарный футболист «Крыльев Советов» Антон Бобер поделился ожиданиями от предстоящего матча волжан с «Краснодаром» в рамках 13-го тура РПЛ.

«Я не думаю, что «Крылья» будут сразу открываться, изначально сыграют вторым номером, потому что играют в гостях и формально «Краснодар» лидер. Но это, я думаю, «Крыльям» на руку. «Краснодар» играет дома и будет действовать с позиции силы. На данном этапе они лидеры чемпионата и играют дома при своих болельщиках. Я думаю, что голы будут. Насколько много — не могу прогнозировать. В зависимости от того, как будет развиваться матч: если «Краснодар» забьет первым и «Крыльям» придется раскрываться, то мы увидим много голов. Если каждый футболист сыграет на своем уровне и полностью выполнит установку тренера, шансы хорошие», — приводит слова Бобра Metaratings.ru.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 13 матчах. Матч между «быками» и «Крыльями» пройдет 5 ноября. Начало — в 14.00 по московскому времени.