Бийол: «Все, что я знаю о позиции центрального защитника, мне рассказал Алексей Березуцкий»

Игрок ЦСКА Яка Бийол рассказал о том, нравится ли ему играть на позиции центрального защитника.

«Думаю, что это моя оптимальная позиция на поле, — приводит слова Бийола пресс-служба московского клуба. — Я не первый год в профессиональном футболе, но, с другой стороны сейчас мне всего двадцать два года. Вся карьера впереди, посмотрим, как будет складываться дальше, но мне самому действительно очень нравится играть центрального защитника».

По словам игрока, главный тренер команды Алексей Березуцкий видит его на этой позиции.

«Все, что я знаю о позиции центрального защитника, мне рассказал Алексей Березуцкий И то, что я сейчас отлично себя чувствую в этой роли — целиком его заслуга. Могу только сказать ему большое спасибо. Я, кстати, пришел через какой-то месяц после того, как он закончил карьеру, разминулись на поле совсем немного».

Напомним, что ранее 22-летний словенец играл на позиции полузащитника. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей за ЦСКА, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.