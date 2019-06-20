Бийол считает, что Влашич поможет ЦСКА добиться новых высот

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол, который в четверг присоединился к ЦСКА на сборе, рассказал, что рад трансферу полузащитника Николы Влашича, который в сезоне-2018/19 выступал за армейцев на правах аренды.

– Каникулы были насколько короткими, настолько и запоминающимися, – приводит пресс-служба клуба слова Бийола. – Мы с моей девушкой отдыхали нашими семьями, несколько дней провели в Хорватии, получали огромное удовольствие от свободного времени. Это была хорошая возможность ментально переключиться с матчей сборных. Но сейчас настала пора работать, и это мне тоже нравится. Жду 25 июня, когда мы с командой отправимся в Австрию. Не терпится, чтобы команда собралась целиком. Я соскучился по Кристи, Никси, другим ребятам.

То, что Влашич остается с нами – фантастическая новость. Мы счастливы, что он принял такое решение. Никола поможет команде добиваться новых высот.

Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА занял четвертое место в премьер-лиге. Армейцы сыграют в групповом этапе Лиги Европы-2019/20.

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