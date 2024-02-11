Бителло рассказал, как принял предложение «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Бителло в интервью «СЭ» рассказал, как принимал решение о переходе в российский клуб.

— В каком возрасте ты понял, что хочешь поехать в Европу?

— Как и все латиноамериканские игроки, я всегда хотел уехать в Европу, потому что здесь самый высокий уровень футбола и жизни. Правда, совру, если скажу, что думал именно о России сейчас. Но в итоге вариант с «Динамо» оказался единственным реальным — в остальных европейских чемпионатах закрылось окно. Решил посоветоваться со знакомыми — с Ренаном из «Зенита», с Фернандо Итало из «Урала». Они сказали, что в России все спокойно, беспокоиться не о чем. Приезжай. Теперь я здесь, и очень счастлив, что сделал такой выбор. В команде отличная атмосфера, мы боремся за высокие места.

— Я много читал об интересе к тебе со стороны «Арсенала». Какое-то общение с лондонцами было?

— До меня ничего не доходило, мой агент об «Арсенале» не говорил, так что, скорее всего, это были просто слухи.

24-летний Бителло перешел из «Гремио» в «Динамо» в сентябре 2023 года, подписав контракт на 5 лет.