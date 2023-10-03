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Бистрович: «Игнашевич всегда был очень профессиональным футболистом. Таким же и остается, став тренером»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович поделился мнением о работе под руководством главного тренера Сергея Игнашевича.

— Он тот же самый человек, каким был, когда играл, — приводит слова Бистровича «Известия». — Всегда был очень профессиональным футболистом. Таким же и остается, став тренером. Я увидел на тренировках в «Балтике», что очень многое, взятое им во время карьеры футболиста, он сейчас передает игрокам в Калининграде. Думаю, что как тренер он со временем будет становиться все лучше и лучше.

— Какие у него требования в плане стиля игры?

— Мы всегда, против любой команды пробуем использовать прессинг, быстро играть с мячом, быстро доводить атаки до голевых моментов. Посмотрим, как это получится в следующих играх.

В текущем сезоне Бистрович провел 4 матча за «Балтику», в которых забил один гол. 25-летний хорват арендован у ЦСКА до конца сезона.

Источник: https://iz.ru/1582912/aleksei-fomin/uzhe-vyigryvali-u-zenita-i-postaraemsia-sdelat-eto-snova
Кристиян Бистрович
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
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 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
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10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
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 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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