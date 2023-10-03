Пименов: «Возможно, Карпин хочет обсудить с Джикией переход в «Ростов»

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов прокомментировал состав национальной команды на предстоящие октябрьские сборы.

«Хоть у Джикии и нет сейчас игровой практики, возможно, что главный тренер хочет поговорить с ним о планах на будущее. Если он действительно потерял свое место в составе «Спартака», возможно, что Карпин хочет обсудить с ним переход в «Ростов» — как вариант. Касаемо вызова Алексея Миранчука — у нас в целом не так много футболистов, которые выступают за границей, пусть даже у него и нет сейчас постоянной игровой практики. Он достаточно квалифицированный спортсмен и один из лучших в стране. Иван Сергеев — крайне разноплановый нападающий, и на данный момент он опаснее Соболева и Чалова внутри штрафной площадки. Александр хорош в действиях на втором этаже, а Федор неплох, скорее, в подыгрыше. Завершитель в лице Вани просто необходим сборной», — приводит слова Пименова RT.

Россия 12 октября проведет товарищеский матч с Камеруном в Москве, а также 16 октября встретится с Кенией в Турции.