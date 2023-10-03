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Сегодня, 04:34

Булыкин: «Сергееву будет тяжеловато стать основным форвардом для сборной России»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможности форварда Ивана Сергеева навязать конкуренцию Александру Соболеву и Федору Чалову в борьбе за место в стартовом составе национальной команды.

«Считаю, что ему будет тяжеловато стать основным выбором для сборной. Для этого необходимо забивать на регулярном уровне и бороться во многих игровых ситуациях. Однако он мог бы стать хорошим вторым нападающим: Иван умеет оказаться в правильном месте внутри штрафной и делает это в нужное время. Такой забивной нападающий нужен всегда», — приводит слова Булыкина RT.

Россия 12 октября проведет товарищеский матч с Камеруном в Москве, а также 16 октября встретится с Кенией в Турции.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1211419-bulykin-sergeev-napadaushiy-sbornaya-rossiya
Александр Соболев
Дмитрий Булыкин
Иван Сергеев
Федор Чалов
Сборная России по футболу
1
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1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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Сочи – Зенит
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 - : -
7.10 19:00
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 - : -
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