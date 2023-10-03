Булыкин: «Сергееву будет тяжеловато стать основным форвардом для сборной России»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможности форварда Ивана Сергеева навязать конкуренцию Александру Соболеву и Федору Чалову в борьбе за место в стартовом составе национальной команды.

«Считаю, что ему будет тяжеловато стать основным выбором для сборной. Для этого необходимо забивать на регулярном уровне и бороться во многих игровых ситуациях. Однако он мог бы стать хорошим вторым нападающим: Иван умеет оказаться в правильном месте внутри штрафной и делает это в нужное время. Такой забивной нападающий нужен всегда», — приводит слова Булыкина RT.

Россия 12 октября проведет товарищеский матч с Камеруном в Москве, а также 16 октября встретится с Кенией в Турции.