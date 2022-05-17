Билялетдинов: «Я сторонник расширения чемпионата России»

Экс-главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о том, сколько команд в РПЛ должно быть в следующем сезоне.

«Мне кажется, что по следующем году решение будут принимать лишь после завершения текущего розыгрыша чемпионата России, — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru. — Вариантов дальше всего три: 16 команд, 18 или 20. Первые две команды из ФНЛ точно будут повышены, а вот со стыковыми играми могут быть вопросы. Плюс какие-то вопросы остаются по аккредитации воронежского «Факела».

Если будет рассматриваться увеличение команд, но не исключено, что в «стыки» отправят два последних клуба из РПЛ, которые в нынешнем варианте турнира просто вылетели. Если рассматривать третий выбор — это четыре клуба из ФНЛ повышают без каких-либо дополнительных игр, а из РПЛ никто не понижается в классе. Все три схемы могут быть, у них равные права на существование, но, повторюсь, все будет зависеть от того, как будет выглядеть турнирная таблица после последнего тура.

Мне нравится вариант с 20-ю командами, когда получается насыщенный и ритмичный календарь. У нас не будет пауз на матчи сборных, это время можно забить турами чемпионата. Без проблем укладывается расписание в 38 туров. А в окошки от еврокубков уместить матчи Кубка России. У этой ситуации потом могут быть последствия, когда нас вернут на международные старты, но все ведь решаемо. Вдруг процесс нашего возвращения на международную арену затянется, то будем несколько сезоном с большим количеством клубов проводить турнир. Я сторонник расширения".

Последний тур в РПЛ и ФНЛ состоится в предстоящие выходные, после чего будет точно известен расклад на стыковые матчи.