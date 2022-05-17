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Билялетдинов: «Я сторонник расширения чемпионата России»

Роман Шишов
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о том, сколько команд в РПЛ должно быть в следующем сезоне.

«Мне кажется, что по следующем году решение будут принимать лишь после завершения текущего розыгрыша чемпионата России, — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru. — Вариантов дальше всего три: 16 команд, 18 или 20. Первые две команды из ФНЛ точно будут повышены, а вот со стыковыми играми могут быть вопросы. Плюс какие-то вопросы остаются по аккредитации воронежского «Факела».

Если будет рассматриваться увеличение команд, но не исключено, что в «стыки» отправят два последних клуба из РПЛ, которые в нынешнем варианте турнира просто вылетели. Если рассматривать третий выбор — это четыре клуба из ФНЛ повышают без каких-либо дополнительных игр, а из РПЛ никто не понижается в классе. Все три схемы могут быть, у них равные права на существование, но, повторюсь, все будет зависеть от того, как будет выглядеть турнирная таблица после последнего тура.

Мне нравится вариант с 20-ю командами, когда получается насыщенный и ритмичный календарь. У нас не будет пауз на матчи сборных, это время можно забить турами чемпионата. Без проблем укладывается расписание в 38 туров. А в окошки от еврокубков уместить матчи Кубка России. У этой ситуации потом могут быть последствия, когда нас вернут на международные старты, но все ведь решаемо. Вдруг процесс нашего возвращения на международную арену затянется, то будем несколько сезоном с большим количеством клубов проводить турнир. Я сторонник расширения".

Последний тур в РПЛ и ФНЛ состоится в предстоящие выходные, после чего будет точно известен расклад на стыковые матчи.

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-ya-storonnik-rasshireniya-chempionata-rossii
Ринат Билялетдинов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
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 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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