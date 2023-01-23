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Билялетдинов: «Если Кейта и Мозес захотят себя проявить, то это будет усиление для «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов рассказал, что думает о будущем форварда Бальде Кейта и полузащитника Виктора Мозеса в московском клубе.

«Усилят ли они красно-белых? Это вопрос их личной мотивации. Если Кейта и Мозес захотят себя проявить, то это будет усиление для «Спартака». Если они они приедут просто отбывать, к примеру, из-за каких-то контрактных обязательств, то вряд ли они усилят команду. Сама мотивация идет в совокупности от видения своего будущего в клубе, желания проявить себя.

Если они будут команду воспринимать, как перевалочный пункт, то ничего не получится. Если они приехали играть в «Спартак» только ради денег, то это может помочь какой-то определенный отрезок времени. Но потом все равно желание отойдет на второй план. Футболист хочет все время выигрывать, пересилить себя и чего-то добиться", — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

22 января Бальде забил первый гол за «Спартак» в товарищеском матче против клуба из Узбекистана АГМК. Он перешел в московский клуб в 2022 году, но был отстранен из-за нарушения процедуры допинг-контроля во время выступления за «Кальяри».

Мозес на данный момент восстанавливается после травмы, которую получил 6 августа 2022 года в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).

Источник: https://metaratings.ru/news/bilyaletdinov-esli-keita-i-mozes-zakhotyat-sebya-proyavit-to-eto-budet-usilenie-dlya-spartaka-222132/
Виктор Мозес
Динияр Билялетдинов
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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3.03 19:00
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 - : -
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