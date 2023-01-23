Билялетдинов: «Если Кейта и Мозес захотят себя проявить, то это будет усиление для «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов рассказал, что думает о будущем форварда Бальде Кейта и полузащитника Виктора Мозеса в московском клубе.

«Усилят ли они красно-белых? Это вопрос их личной мотивации. Если Кейта и Мозес захотят себя проявить, то это будет усиление для «Спартака». Если они они приедут просто отбывать, к примеру, из-за каких-то контрактных обязательств, то вряд ли они усилят команду. Сама мотивация идет в совокупности от видения своего будущего в клубе, желания проявить себя.

Если они будут команду воспринимать, как перевалочный пункт, то ничего не получится. Если они приехали играть в «Спартак» только ради денег, то это может помочь какой-то определенный отрезок времени. Но потом все равно желание отойдет на второй план. Футболист хочет все время выигрывать, пересилить себя и чего-то добиться", — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

22 января Бальде забил первый гол за «Спартак» в товарищеском матче против клуба из Узбекистана АГМК. Он перешел в московский клуб в 2022 году, но был отстранен из-за нарушения процедуры допинг-контроля во время выступления за «Кальяри».

Мозес на данный момент восстанавливается после травмы, которую получил 6 августа 2022 года в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).