Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:38

Мостовой оценил, кто из российских футболистов мог бы уехать в сильный европейский чемпионат

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Бенфики», «Страсбура», «Кана» и «Сельты» Александр Мостовой оценил перспективы российских футболистов с точки зрения их возможного отъезда в один из европейских чемпионатов.

«Это довольно сложный вопрос в нынешней ситуации. Но если судить исключительно по футбольным качествам, то первым приходит в голову Арсен Захарян. О нем часто говорили в таком контексте, но что-то срывается. Сергей Пиняев еще очень молодой. Он еще года два-три может спокойно поиграть в российской премьер-лиги, хотя у него есть способности, которые будут востребованы в Европе. Игорь Дивеев — защитник довольно неплохого уровня.

У нас вроде бы много молодых и перспективных футболистов, но и в Европе их тоже предостаточно. И не только в Европе, ведь туда едут игроки со всего мира», — сказал Мостовой Vprognoze.ru.

Напомним, что в феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и клубы из РФ от международных соревнований.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10595480-mostovoj-nazval-rossijskih-futbolistov-kotorye-mogut-uehat-igrat-v-evropu.html
Александр Мостовой
Арсен Захарян
Игорь Дивеев
Сергей Пиняев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Александр и Полина Емельяненко: эксклюзивная фотосессия бойца и его супруги
Русская шахматистка любила колумбийца, от которого родила в США. Он был заметно старше
Uniqlo может оставить в России до пяти магазинов
Верблюд в Омской области убил сторожа охотничьей базы
Лавров назвал уже «почти настоящей» войну Запада с Россией
В Совфеде назвали главную ошибку Эстонии в отношениях с Россией
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Тошич высоко оценил успехи Зделара в ЦСКА: «У него есть все, чтобы стать, как Вернблум»
Тошич уверен, что Слуцкий скоро снова станет чемпионом России
Билялетдинов: «Если Кейта и Мозес захотят себя проявить, то это будет усиление для «Спартака»
Смородская: «Мне жаль, что Баринов не перешел в «Бешикташ»
Гол Сычевого не спас «Крылья Советов» от поражения в товарищеском матче
Орлов: «Решения Галицкого на тему футбола удивляют. Такое впечатление, что у нас тренеров методом «тыка» выбирают»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов: «Если Кейта и Мозес захотят себя проявить, то это будет усиление для «Спартака»

Гулиев не исключил возможность выступления за сборную Азербайджана
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости