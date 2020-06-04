Билялетдинов опасается, что для многих клубов остаток сезона получится проходным

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов опасается, что для некоторых команд остаток сезона окажется проходным. На днях появилась информация о проблемах у «Оренбурга».

— Если сейчас еще и «Оренбург» официально объявит о своих проблемах, то оставшийся сезон для многих клубов получится проходным, — цитируют «Известия» Билялетдинова. — Некоторые будут просто доигрывать чемпионат без какой-либо мотивации. А оставшиеся матчи станут для них, по сути, контрольными при подготовке к следующему розыгрышу РПЛ. Но нужно дождаться, как разрешится ситуация в «Оренбурге». Пока напряжение сохраняется, так как плотность внизу таблицы высокая. Многие клубы рискуют оказаться за бортом РПЛ, даже если вылетает только одна команда.