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Ахмедов: «Жирков — великий футболист. Горжусь, что мне удалось поиграть с ним в «Анжи»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Краснодара» и «Анжи» Одил Ахмедов рассказал, что думает о своем бывшем партнере по махачкалинскому клубу Юрии Жиркове.

12 февраля Жирков объявил о завершении игровой карьеры.

«Юрий Жирков — великий футболист и превосходный человек. Он простой русский парень. Карьера для Юрия сложилась более чем удачно: этот универсальный футболист играл только в командах под задачу. Жирков играл в чемпионских коллективах. Я горжусь, что мне удалось поиграть в «Анжи» с таким футболистом. С такими сильнейшими игроками, как Жирков, ты сам становился сильнее. Уверен, что его карьера после футбола будет такой же насыщенной, как и во времена игроком», — цитирует Ахмедова Sport24.

В 2008 году Жирков в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы и был номинирован на «Золотой мяч».

Всего в составе национальной команды он провел 104 матча, в которых забил 2 гола.

В 2008 году Жирков был признан лучшим футболистом России. В списках 33 лучших футболистов чемпионата России он оказался 13 раз.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-13-akhmedov-zhirkov-velikiy-futbolist-gorzhus-chto-vystupal-za-odnu-komandu-s-takim-igrokom
Одил Ахмедов
Юрий Жирков
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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