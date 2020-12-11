Бикфалви рассказал, что семья для него на первом месте

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал, с кем больше всего общается в клубе.

— Я бы не стал выделять кого-то одного, — цитирует «Областная газета» Бикфалви. — Мы все внутри команды общаемся, все друзья. С кем-то больше я общаюсь на тренировках, но в жизни я бы не стал кого-то выделять Раньше с Грегором Балажицем жили на сборах в одной комнате, поэтому, конечно, общались ближе.

Юра Бавин меня подвозит на тренировки на машине, поэтому с ним тоже много общаемся. Когда я здесь один, без семьи, то мы можем со всеми ребятами сходить куда-то покушать, например, после тренировки. Со всеми прекрасно общаемся. Но когда семья здесь, то сразу бегу домой. Семья на первом месте.

32-летний румын выступает в «Урале» с января 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 15 матчей в чемпионате России, забив 5 голов и сделав 1 результативную передачу.