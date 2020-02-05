Бибрас Натхо: «Считал, что переход в «Олимпиакос» будет отличным решением, но все временами ошибаются»

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо рассказал о причинах ухода из ЦСКА.

— На тот момент ЦСКА предлагал мне новый контракт, но мы с семьей решили, что пора покидать Россию, — цитирует Натхо «Известия». — Я играл в РПЛ в общей сложности восемь лет и уже не чувствовал запала. Хотелось чего-то нового. Поэтому решил покинуть Москву. Мне нравилось все: и клуб, и люди, и сам город. Но понимал: надо что-то менять, и собирался поехать в Испанию. Были какие-то предложения, но я бы сказал, ничего особенного, что могло бы в лучшую сторону повлиять на мою карьеру. В конце концов я получил предложение от «Олимпиакоса». Тогда я считал, что это будет отличным решением, но все временами ошибаются.

— Испанские клубы какого уровня интересовались вами?

— Конечно, это были не «Барселона» и не «Реал». Это были клубы поменьше, но в итоге ничего не вышло.