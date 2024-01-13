Безуглов рассказал о состоянии новичка ЦСКА Мусаева

Клубный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал «СЭ» о состоянии форварда Тамерлана Мусаева, недавно присоединившегося к команде.

«Тамерлан Мусаев прошел стандартный осмотр. Все было хорошо. Со здоровьем все у него великолепно. Парень очень профессиональный, очень ответственно относится к своему здоровью, так что, надеюсь, команде нашей поможет. Даже не надеюсь, а уверен!» — рассказал Безуглов корреспонденту «СЭ» Николаю Гаврилову.

22-летний футболист, ранее выступавший за калининградскую «Балтику», заключил контракт с армейским клубом до конца сезона-2027/28.