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Безруков — о комитете по этике: «Сначала переживал, но благодаря поддержке справился с давлением»

Алина Савинова
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Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков ответил на вопрос о деле против него в комитете по этике РФС, рассмотрение которого состоится 4 июня.

«Буду ли присутствовать на заседании четвертого числа? Да, конечно. Буду объяснять свою позицию. Много комментариев в мою поддержку? Да, я бы хотел поблагодарить всех людей, которые мне пишут. Мне очень много написало людей в запрещенной социальной сети. Я очень благодарен этим людям, потому что сначала не понимал, что это может вызвать какой-то резонанс, но когда уже вызвало, честно говоря, начал опасаться и переживать. Благодаря людям, которые поддерживали, писали теплые слова, получалось справляться с этим давлением. Сейчас я отпустил ситуацию. Хотелось бы сказать спасибо людям, которые поддерживали», — цитирует Безрукова «РБ Спорт».

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» (0:2) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по таблице в РПЛ.

Комитет по этике РФС должен был рассмотреть дело Безрукова 21 мая, однако рассмотрение было перенесено в связи с отсутствием игрока на заседании.

Источник: РБ Спорт
Руслан Безруков
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
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 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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