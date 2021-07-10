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Березуцкий рассказал о повреждении Дзагоева на сборах ЦСКА

12:20
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Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о состоянии полузащитника Алана Дзагоева.

«У него небольшое воспаление ахилла, завтра уже будет тренироваться», — сказал Березуцкий в интервью клубной пресс-службе.

В первом матче РПЛ-2021/22 ЦСКА встретится с «Уфой». Матч пройдет в Москве 25 июля и начнется в 20:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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