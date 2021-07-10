Березуцкий рассказал о повреждении Дзагоева на сборах ЦСКА
12:20
Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о состоянии полузащитника Алана Дзагоева.
«У него небольшое воспаление ахилла, завтра уже будет тренироваться», — сказал Березуцкий в интервью клубной пресс-службе.
В первом матче РПЛ-2021/22 ЦСКА встретится с «Уфой». Матч пройдет в Москве 25 июля и начнется в 20:00 мск.
Читайте также
«Зенит» уменьшил зимнее предложение, а с «Байером» договорились за 3 дня». Сарсания — о переходе Лунева
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю