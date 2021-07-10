Березуцкий рассказал, когда Влашич присоединится к сборам ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, когда к команде присоединится полузащитник Никола Влашич после Евро-2020.

«Мы его ждем, он приедет на сбор в Австрию. Естественно, мы дали ему отдохнуть после сборной, он задержался там больше всех. Никола — большой профессионал. То, что он сейчас работает и работает усердно, это 100 процентов. 13 июля он присоединится к команде, и вместе мы полетим в Москву», — сказал Березуцкий в интервью клубной пресс-службе.

Влашич в составе сборной Хорватии дошел до 1/8 финала Евро-2020, где команда уступила Испании (3:5 доп. вр.). Хавбек провел на турнире 4 матча и забил один гол.

В первом матче РПЛ-2021/22 ЦСКА встретится с «Уфой». Матч пройдет в Москве 25 июля и начнется в 20:00 мск.