Бердыев - о решении Наваса: "В свои 39 Сесар мог бы нам еще помочь. Но семья - это самое важное, поэтому мы одобряем его решение"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал решение Сесара Наваса​​, который сегодня объявил о завершении карьеры.

Игрок с 2009 по 2015 год и с 2017 года по сей день выступал за казанский клуб. Он провел 255 матчей и забил 4 мяча. В составе "Рубина" Навас стал чемпионом России, обладателем Кубка и дважды обладателем Суперкубка России.

- В свои 39 Сесар мог бы нам еще помочь, - сказал Бердыев в интервью пресс-службе клуба. - К сожалению, закончил с футболом. Хочу поблагодарить его супругу за долгое терпение. Я понимаю, как Сесару и ей было тяжело так долго жить отдельно. Семья - это самое важное в жизни. Поэтому решение Сесара мы просто одобряем, он выбрал семью, а это самое главное.

Значение Сесара в становлении "Рубина" огромно. Он наряду с Рыжиковым, Семаком, Гекденизом, Нобоа. Эти люди внесли огромный вклад в успех "Рубина". И Сезар - один из тех, кто был духом команды. Лидером в раздевалке. К Сесару очень серьезно и по-доброму относились все - и руководители, и ребята. Таких профессионалов, думаю, что уже в своей жизни не встречу, к сожалению. Та ответственность, тот профессионализм, которые были у Сесара. Он совершенен.

В 39 лет быть лидером команды и одним из лучших защитников премьер-лиги. Надеюсь, что мы с Сесаром не прощаемся. Мы уже с ним разговаривали. Вполне возможно, что будем сотрудничать. Надеюсь и уверен, что Сесар принесет еще пользу "Рубину".

"Рубин" объявил о решении Наваса завершить карьеру