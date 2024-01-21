Белоус заявил, что в ситуации с Круговым «Зенит» несет репутационные потери

Футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал трансфер защитника Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

«В этой ситуации клуб несет репутационные потери. Надо было за год предлагать контракт Круговому, если «Зениту» он действительно был нужен. Затягивали переговоры — значит должны быть готовы к тому, что игрок и его агент не сидят на месте. В ситуации с Круговым — это косяк менеджмента «Зенита». То, что клуб хочет наказать Кругового, отправив его, игрока сборной, во вторую команду — это по меньшей мере некрасиво. ЦСКА надо постараться взять Данила в аренду. Если «Зенит» денег не считает, значит можно развести руками. Юристы также должны рассмотреть возможность прервать контракт с «Зенитом» через палату по разрешению споров», — приводит «РБ Спорт» слова Белоуса.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду. Однако, по информации «СЭ», ЦСКА рассматривает вариант с арендой Кругового из «Зенита-2».