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Сегодня, 10:25

Белоус заявил, что в ситуации с Круговым «Зенит» несет репутационные потери

Алина Савинова
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Футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал трансфер защитника Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

«В этой ситуации клуб несет репутационные потери. Надо было за год предлагать контракт Круговому, если «Зениту» он действительно был нужен. Затягивали переговоры — значит должны быть готовы к тому, что игрок и его агент не сидят на месте. В ситуации с Круговым — это косяк менеджмента «Зенита». То, что клуб хочет наказать Кругового, отправив его, игрока сборной, во вторую команду — это по меньшей мере некрасиво. ЦСКА надо постараться взять Данила в аренду. Если «Зенит» денег не считает, значит можно развести руками. Юристы также должны рассмотреть возможность прервать контракт с «Зенитом» через палату по разрешению споров», — приводит «РБ Спорт» слова Белоуса.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду. Однако, по информации «СЭ», ЦСКА рассматривает вариант с арендой Кругового из «Зенита-2».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-v-situatsii-s-krugovy-m-zenit-neset-reputatsionny-e-poteri-e-to-kosyak-menedzhmenta-kluba/
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Белоус
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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Виктор Александров

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