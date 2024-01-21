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Сегодня, 10:16

Булыкин считает, что «Ростову» может пригодиться Глушаков

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о том, что полузащитник Денис Глушаков отправился в ОАЭ на зимние сборы вместе с «Ростовом».

«Глушаков хочет красиво завершить карьеру. Здесь не идет речь о зарплате, а о красивой футбольной истории. Конечно, Денис не будет основной скрипкой в команде, но его появление точно поможет «Ростову». Для некоторых игроков он мог быть примером и кумиром, поэтому это большой плюс. Многие относятся негативно к таким историям, говорят, что игрок уже старенький и тому подобное, но на самом деле тот опыт, который футболист может передать даже в раздевалке своим партнерам, дорогого стоит», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Ранее 36-летний Глушаков покинул костромской «Спартак». В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/21/22155835.shtml?updated
Денис Глушаков
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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