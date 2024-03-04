Белоус заявил, что на слова Алаева о Промесе нужно обратить внимание

Бывший президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус поделился мнением о словах президента РПЛ Александра Алаева по делу Квинси Промеса.

Ранее Алаев заявил, что человек с непогашенной судимостью не должен играть в РПЛ.

«Насколько я понимаю, была подана апелляция по делу Промеса. Нужно дождаться момента, когда решение вступит в законную силу, потом уже принимать решение. На слова Алаева стоит обратить внимание. Не знаю, как поступить с Промесом. Пока не готов комментировать. Если его обвиняют по тем статьям, о которых мы слышали, то это чистой воды уголовщина. Нужно дождаться окончания дела», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 32-летнего голландца поместили под домашний арест в ОАЭ.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 31 очко.