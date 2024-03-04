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4 марта, 14:12

Белоус заявил, что на слова Алаева о Промесе нужно обратить внимание

Виктория Кравченко
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Бывший президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус поделился мнением о словах президента РПЛ Александра Алаева по делу Квинси Промеса.

Ранее Алаев заявил, что человек с непогашенной судимостью не должен играть в РПЛ.

«Насколько я понимаю, была подана апелляция по делу Промеса. Нужно дождаться момента, когда решение вступит в законную силу, потом уже принимать решение. На слова Алаева стоит обратить внимание. Не знаю, как поступить с Промесом. Пока не готов комментировать. Если его обвиняют по тем статьям, о которых мы слышали, то это чистой воды уголовщина. Нужно дождаться окончания дела», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 32-летнего голландца поместили под домашний арест в ОАЭ.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 31 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-na-slova-alaeva-o-promese-nuzhno-obratit-vnimanie/
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
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 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
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Кр. Советов – ЦСКА
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8.03 18:30
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Локомотив

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