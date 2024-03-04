Гуренко прокомментировал игру Дзюбы в матче «Локомотива» с «Динамо»

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко рассказал, что думает об игре нападающего Артема Дзюбы в матче 19-го тура РПЛ против «Динамо». Футболист вышел в стартовом составе и был заменен на 45-й минуте.

— Мне кажется, он не успевал в движении. Тут надо узнать причину: слабая подготовка или мотивация. С другой стороны, и «Динамо» играло с ним очень близко. Мы же знаем, что Артем хорош в чужой площади соперника, но если туда мяч не доходит, то он не самый полезный.

— После замены Дзюбы по окончании первого тайма «Локомотив» стал поинтереснее в атаке?

— Стало больше предложений, больше возможностей. Уже и динамовцам стало посложнее. Ну и мяч забили, и вроде «Локомотив» в целом перехватил инициативу, — цитирует Гуренко «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне Дзюба провел 21 матч, забил 4 гола и сделал 4 передачи.