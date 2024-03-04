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4 марта, 14:04

Гуренко прокомментировал игру Дзюбы в матче «Локомотива» с «Динамо»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко рассказал, что думает об игре нападающего Артема Дзюбы в матче 19-го тура РПЛ против «Динамо». Футболист вышел в стартовом составе и был заменен на 45-й минуте.

— Мне кажется, он не успевал в движении. Тут надо узнать причину: слабая подготовка или мотивация. С другой стороны, и «Динамо» играло с ним очень близко. Мы же знаем, что Артем хорош в чужой площади соперника, но если туда мяч не доходит, то он не самый полезный.

— После замены Дзюбы по окончании первого тайма «Локомотив» стал поинтереснее в атаке?
— Стало больше предложений, больше возможностей. Уже и динамовцам стало посложнее. Ну и мяч забили, и вроде «Локомотив» в целом перехватил инициативу, — цитирует Гуренко «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне Дзюба провел 21 матч, забил 4 гола и сделал 4 передачи.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gurenko-dzyuba-prineset-polzu-lokomotivu-ne-vo-vsekh-matchakh-
Артем Дзюба
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
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11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
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