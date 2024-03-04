Газзаев — о победе «Динамо»: «С Дзюбой в составе «Локо» играл в меньшинстве»

Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями о победе «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

«Считаю, по качеству игры со знаком плюс в этом туре можно выделить четыре команды: «Зенит», «Спартак», «Ростов» и «Динамо». Вот эти коллективы выглядели действительно убедительно со своими скоростями, тактическими и индивидуальными действиями.

«Динамо» провело сильный первый тайм в дерби с «Локомотивом» и заслуженно одержало итоговую победу. Железнодорожники до перерыва мне совсем не понравились, слишком пассивные. Во второй половине встречи интрига появилась. Сработали замены Галактионова.

При всем моем уважении к Артему Дзюбе в современном футболе так уже не играют. Поэтому его замена, конечно, напрашивалась. Вышли более молодые и быстрые игроки группы атаки. Совсем другие скорости. А в первом тайме, получается, 10 футболистов «Локо» играли против 11 человек «Динамо»... Вы меня понимаете. Надо же давать шанс молодым, которые из-за этой ситуации не растут, не прогрессируют.

Ведь во втором тайме с появлением на поле Пиняева, Сулейманова, Сарвели картина резко поменялась. «Локо» действительно стали удаваться интересные комбинации, пусть и хаотичные. «Динамо» предстало более целостной командой.

Конечно, Карраскаль выделялся. Но главное, чтобы он на этом уровне продержался до конца сезона. В ЦСКА колумбиец тоже выдавал прекрасные игры, а потом три-четыре матча его не видно... В итоге армейцы с ним расстались. В дерби он сделал первый гол, совершив блестящий проход. Специально посчитал: в штрафной было шесть игроков «Локомотива», а Карраскаль всех проскочил и выкатил пас Бителло. Какая-то коллективная безответственность железнодорожников. Как они готовились к сезону?! По-моему, матч показал: для борьбы за высокие места «Локомотиву» нужны еще три-четыре исполнителя высокого класса», – заявил Газзаев.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка. «Локомотив» идет пятым (31 очко).

В следующем туре бело-голубые дома сыграют против «Ахмата», а железнодорожники у себя примут «Сочи».