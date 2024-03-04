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4 марта, 14:15

Газзаев — о победе «Динамо»: «С Дзюбой в составе «Локо» играл в меньшинстве»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Эли Даса и Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями о победе «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

«Считаю, по качеству игры со знаком плюс в этом туре можно выделить четыре команды: «Зенит», «Спартак», «Ростов» и «Динамо». Вот эти коллективы выглядели действительно убедительно со своими скоростями, тактическими и индивидуальными действиями.

«Динамо» провело сильный первый тайм в дерби с «Локомотивом» и заслуженно одержало итоговую победу. Железнодорожники до перерыва мне совсем не понравились, слишком пассивные. Во второй половине встречи интрига появилась. Сработали замены Галактионова.

При всем моем уважении к Артему Дзюбе в современном футболе так уже не играют. Поэтому его замена, конечно, напрашивалась. Вышли более молодые и быстрые игроки группы атаки. Совсем другие скорости. А в первом тайме, получается, 10 футболистов «Локо» играли против 11 человек «Динамо»... Вы меня понимаете. Надо же давать шанс молодым, которые из-за этой ситуации не растут, не прогрессируют.

 
Артем Дзюба, Валерий Газзаев, Педро. «Как Дзюба, в современном футболе не играют. Педро – это что-то!» Газзаев – о 19-м туре РПЛ

Ведь во втором тайме с появлением на поле Пиняева, Сулейманова, Сарвели картина резко поменялась. «Локо» действительно стали удаваться интересные комбинации, пусть и хаотичные. «Динамо» предстало более целостной командой.

Конечно, Карраскаль выделялся. Но главное, чтобы он на этом уровне продержался до конца сезона. В ЦСКА колумбиец тоже выдавал прекрасные игры, а потом три-четыре матча его не видно... В итоге армейцы с ним расстались. В дерби он сделал первый гол, совершив блестящий проход. Специально посчитал: в штрафной было шесть игроков «Локомотива», а Карраскаль всех проскочил и выкатил пас Бителло. Какая-то коллективная безответственность железнодорожников. Как они готовились к сезону?! По-моему, матч показал: для борьбы за высокие места «Локомотиву» нужны еще три-четыре исполнителя высокого класса», – заявил Газзаев.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка. «Локомотив» идет пятым (31 очко).

В следующем туре бело-голубые дома сыграют против «Ахмата», а железнодорожники у себя примут «Сочи».

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
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 - : -
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