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Белоус: «Деньги не все решают в футболе, Тикнизян может прекрасно играть за «Локомотив»

Алина Савинова
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал новость о сорвавшемся трансфере защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Деньги не все решают в футболе. Если «Зенит» все же захочет Тикнизяна, значит стоит искать деньги. Тикнизяну можно прекрасно играть за «Локомотив». Допустим, Наир перейдет в «Зенит», но там серьезная конкуренция, еще и клуб заплатит за него большие деньги», — приводит «РБ Спорт» слова Белоуса.

Ранее стало известно, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за требований игрока по зарплате. Футболист отреагировал мемом на эту информацию.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-den-gi-ne-vse-reshayut-v-futbole-tiknizyan-mozhet-prekrasno-igrat-za-lokomotiv/
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Белоус
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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