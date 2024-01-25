Белоус: «Деньги не все решают в футболе, Тикнизян может прекрасно играть за «Локомотив»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал новость о сорвавшемся трансфере защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Деньги не все решают в футболе. Если «Зенит» все же захочет Тикнизяна, значит стоит искать деньги. Тикнизяну можно прекрасно играть за «Локомотив». Допустим, Наир перейдет в «Зенит», но там серьезная конкуренция, еще и клуб заплатит за него большие деньги», — приводит «РБ Спорт» слова Белоуса.

Ранее стало известно, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за требований игрока по зарплате. Футболист отреагировал мемом на эту информацию.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.