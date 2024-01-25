В «Бешикташе» опровергли информацию об интересе к Помазуну

Генеральный директор «Бешикташа» Самет Айбаба прокомментировал информацию об интересе клуба к голкиперу ЦСКА Илье Помазуну.

«Бешикташ» заинтересован в Помазуне? Эта информация не соответствует действительности», — цитирует Айбабу Sport24.

27-летний Помазун на данный момент выступает за «Урал» на правах аренды из ЦСКА. В текущем сезоне он провел за клуб 22 матча, пропустил 32 мяча и 6 игр отстоял на ноль.

«Бешикташ» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 36 очков за 22 матча.