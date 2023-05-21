Белоголовцев: «Соболева за удаление надо наказывать и штрафовать»

Актер и шоумен Сергей Белоголовцев поделился мнением о матче 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1).

«Получилось очень странное дерби с таким набором нелепых событий. Соболева за удаление надо наказывать. Его нужно штрафовать, потому что Александр в последнее время ведет себя не по-спортивному. Он ставит команду в опасное положение, постоянно симулирует, создает провокации. Если бы Карасев разобрался в эпизоде, то должен был Соболева удалять, а Рашу оставить. «Спартаку» просто повезло. Не очень мне нравится неуемное желание Квинси забивать любой ценой, в том числе с пенальти. Желание Промеса участвовать в гонке бомбардиров не идет на пользу команде», — приводит «РБ Спорт» слова Белоголовцева.

После этого матча армейцы сохранили 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на 3-ю строчку, набрав 53 очка. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Краснодаром» (27 мая), а «Спартак» встретится с «Пари НН» (28 мая).