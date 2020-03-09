Беленов сыграл сотый матч на ноль
Вратарь «Уфы» Александр Беленов во второй раз в сезоне не позволил «Зениту» (0:0) огорчить себя и провел 100-й в карьере сухой матч на высшем уровне. Юбилейной для него стала игра 21-го тура Тинькофф премьер-лиги.
В активе 33-летнего голкипера 86 «сухарей» в чемпионате, девять в национальных кубках и пять в еврокубках. Беленов стал всего вторым «сотником», добравшимся до юбилейной отметки за счет матчей на клубном уровне. Помимо него за сборную России ни разу не сыграл только армянин Роман Березовский.
Вратари, проведшие более 100 сухих матчей за российские команды
|
Вратарь
|
Сухие матчи
|
|
|
|
|
|
Чемпионат
|
Кубки
|
Еврокубки
|
Сборная
|
Всего
|
Игорь Акинфеев
|
207
|
21
|
38
|
48
|
314
|
Вячеслав Малафеев
|
121
|
17
|
25
|
15
|
178
|
Сергей Рыжиков
|
130
|
14
|
26
|
0
|
170
|
Сергей Овчинников
|
129
|
13
|
9
|
8
|
159
|
Александр Филимонов
|
118
|
14
|
15
|
7
|
154
|
Гильерме
|
98
|
10
|
8
|
9
|
124
|
Владимир Габулов
|
87
|
8
|
18
|
6
|
119
|
Роман Березовский
|
103
|
3
|
1
|
-
|
107
|
Руслан Нигматуллин
|
72
|
8
|
11
|
12
|
103
|
Александр Беленов
|
86
|
9
|
5
|
0
|
100
В рейтинге самых надежных голкиперов высшего дивизиона Беленов вплотную подобрался к занимающему восьмое место Владимиру Габулову, на счету которого на 51 матч больше. Любопытно, что рекордсмен отечественного футбола Игорь Акинфеев, лидирующий с 207 «сухарями», сохранил ворота в неприкосновенности только в одном из десяти последних туров.
Лидеры по сухим матчам в чемпионате России
|
Вратарь
|
Клубы
|
Матчи
|
Сухие матчи
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
448
|
207
|
Сергей Рыжиков
|
Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов
|
333
|
130
|
Сергей Овчинников
|
Локомотив, Динамо
|
290
|
129
|
Вячеслав Малафеев
|
Зенит
|
328
|
121
|
Александр Филимонов
|
Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Москва, Арсенал
|
312
|
118
|
Роман Березовский
|
Зенит, Торпедо, Динамо, Химки
|
313
|
103
|
Гильерме
|
Локомотив
|
254
|
98
|
Владимир Габулов
|
Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал
|
300
|
87
|
Александр Беленов
|
Спартак, Кубань, Анжи, Уфа
|
249
|
86
|
Андрей Саморуков
|
Текстильщик, Ротор, Уралан, Динамо, Сатурн
|
205
|
75
Беленов с 10 сухими матчами лидирует среди вратарей в сезоне-2019/20. Его главными преследователями являются воскресный оппонент Андрей Лунев и казанец Юрий Дюпин. При этом только Беленов, Лунев и однажды выходивший на поле Станислав Крицюк из «Краснодара» смогли избежать пропущенных мячей более чем в половине матчей. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры по сухим матчам в чемпионате России-2019/20
|
Вратарь
|
Клуб
|
Матчи
|
Сухие матч
|
Александр Беленов
|
Уфа
|
18
|
10
|
Андрей Лунев
|
Зенит
|
13
|
8
|
Юрий Дюпин
|
Рубин
|
21
|
8
|
Александр Максименко
|
Спартак
|
20
|
7
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
21
|
7
|
Гильерме
|
Локомотив
|
19
|
6
|
Сергей Рыжиков
|
Крылья Советов
|
19
|
6
|
Матвей Сафонов
|
Краснодар
|
20
|
6