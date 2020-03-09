Беленов сыграл сотый матч на ноль

Вратарь «Уфы» Александр Беленов во второй раз в сезоне не позволил «Зениту» (0:0) огорчить себя и провел 100-й в карьере сухой матч на высшем уровне. Юбилейной для него стала игра 21-го тура Тинькофф премьер-лиги.

В активе 33-летнего голкипера 86 «сухарей» в чемпионате, девять в национальных кубках и пять в еврокубках. Беленов стал всего вторым «сотником», добравшимся до юбилейной отметки за счет матчей на клубном уровне. Помимо него за сборную России ни разу не сыграл только армянин Роман Березовский.

Вратари, проведшие более 100 сухих матчей за российские команды

Вратарь Сухие матчи Чемпионат Кубки Еврокубки Сборная Всего Игорь Акинфеев 207 21 38 48 314 Вячеслав Малафеев 121 17 25 15 178 Сергей Рыжиков 130 14 26 0 170 Сергей Овчинников 129 13 9 8 159 Александр Филимонов 118 14 15 7 154 Гильерме 98 10 8 9 124 Владимир Габулов 87 8 18 6 119 Роман Березовский 103 3 1 - 107 Руслан Нигматуллин 72 8 11 12 103 Александр Беленов 86 9 5 0 100

В рейтинге самых надежных голкиперов высшего дивизиона Беленов вплотную подобрался к занимающему восьмое место Владимиру Габулову, на счету которого на 51 матч больше. Любопытно, что рекордсмен отечественного футбола Игорь Акинфеев, лидирующий с 207 «сухарями», сохранил ворота в неприкосновенности только в одном из десяти последних туров.

Лидеры по сухим матчам в чемпионате России

Вратарь Клубы Матчи Сухие матчи Игорь Акинфеев ЦСКА 448 207 Сергей Рыжиков Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов 333 130 Сергей Овчинников Локомотив, Динамо 290 129 Вячеслав Малафеев Зенит 328 121 Александр Филимонов Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Москва, Арсенал 312 118 Роман Березовский Зенит, Торпедо, Динамо, Химки 313 103 Гильерме Локомотив 254 98 Владимир Габулов Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал 300 87 Александр Беленов Спартак, Кубань, Анжи, Уфа 249 86 Андрей Саморуков Текстильщик, Ротор, Уралан, Динамо, Сатурн 205 75

Беленов с 10 сухими матчами лидирует среди вратарей в сезоне-2019/20. Его главными преследователями являются воскресный оппонент Андрей Лунев и казанец Юрий Дюпин. При этом только Беленов, Лунев и однажды выходивший на поле Станислав Крицюк из «Краснодара» смогли избежать пропущенных мячей более чем в половине матчей. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по сухим матчам в чемпионате России-2019/20