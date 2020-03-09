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Беленов сыграл сотый матч на ноль

9 марта 2020, 23:47
Александр Беленов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Беленов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь «Уфы» Александр Беленов во второй раз в сезоне не позволил «Зениту» (0:0) огорчить себя и провел 100-й в карьере сухой матч на высшем уровне. Юбилейной для него стала игра 21-го тура Тинькофф премьер-лиги.

В активе 33-летнего голкипера 86 «сухарей» в чемпионате, девять в национальных кубках и пять в еврокубках. Беленов стал всего вторым «сотником», добравшимся до юбилейной отметки за счет матчей на клубном уровне. Помимо него за сборную России ни разу не сыграл только армянин Роман Березовский.

Вратари, проведшие более 100 сухих матчей за российские команды

Вратарь

Сухие матчи

Чемпионат

Кубки

Еврокубки

Сборная

Всего

Игорь Акинфеев

207

21

38

48

314

Вячеслав Малафеев

121

17

25

15

178

Сергей Рыжиков

130

14

26

0

170

Сергей Овчинников

129

13

9

8

159

Александр Филимонов

118

14

15

7

154

Гильерме

98

10

8

9

124

Владимир Габулов

87

8

18

6

119

Роман Березовский

103

3

1

-

107

Руслан Нигматуллин

72

8

11

12

103

Александр Беленов

86

9

5

0

100

В рейтинге самых надежных голкиперов высшего дивизиона Беленов вплотную подобрался к занимающему восьмое место Владимиру Габулову, на счету которого на 51 матч больше. Любопытно, что рекордсмен отечественного футбола Игорь Акинфеев, лидирующий с 207 «сухарями», сохранил ворота в неприкосновенности только в одном из десяти последних туров.

Лидеры по сухим матчам в чемпионате России

Вратарь

Клубы

Матчи

Сухие матчи

Игорь Акинфеев

ЦСКА

448

207

Сергей Рыжиков

Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов

333

130

Сергей Овчинников

Локомотив, Динамо

290

129

Вячеслав Малафеев

Зенит

328

121

Александр Филимонов

Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Москва, Арсенал

312

118

Роман Березовский

Зенит, Торпедо, Динамо, Химки

313

103

Гильерме

Локомотив

254

98

Владимир Габулов

Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал

300

87

Александр Беленов

Спартак, Кубань, Анжи, Уфа

249

86

Андрей Саморуков

Текстильщик, Ротор, Уралан, Динамо, Сатурн

205

75

Беленов с 10 сухими матчами лидирует среди вратарей в сезоне-2019/20. Его главными преследователями являются воскресный оппонент Андрей Лунев и казанец Юрий Дюпин. При этом только Беленов, Лунев и однажды выходивший на поле Станислав Крицюк из «Краснодара» смогли избежать пропущенных мячей более чем в половине матчей. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по сухим матчам в чемпионате России-2019/20

Вратарь

Клуб

Матчи

Сухие матч

Александр Беленов

Уфа

18

10

Андрей Лунев

Зенит

13

8

Юрий Дюпин

Рубин

21

8

Александр Максименко

Спартак

20

7

Игорь Акинфеев

ЦСКА

21

7

Гильерме

Локомотив

19

6

Сергей Рыжиков

Крылья Советов

19

6

Матвей Сафонов

Краснодар

20

6
Зенит — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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