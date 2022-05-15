Бека-Бека: «Москва очень красивая! Я счастлив здесь, наслаждаюсь жизнью»

Бека-Бека рассказал, что ему нравится в Москве

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека заявил «СЭ», что лучшая вещь в Москве — это люди.

«Самое лучшее в Москве — это люди. Например, когда я выйду после матча, болельщики начнут звать меня, просить фото. Мне это нравится. Москва очень красивая. Это огромный город. Я счастлив здесь, наслаждаюсь жизнью в Москве», — сказал Бека-Бека «СЭ».

21-летний полузащитник перешел в «Локомотив» в августе 2021 года.

В текущем сезоне Бека-Бека провел 18 матчей за железнодорожников, в которых сумел отличиться 3 голевыми передачами.