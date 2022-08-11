Баженов отметил работу главного тренера «Спартака» перед матчем с «Сочи»

Экс-игрок «Спартака» Никита Баженов рассказал, чего ждет от матча 5-го тура РПЛ между московским клубом и «Сочи».

«Сочи» — хорошая добротная команда. Выиграет или не выиграет «Спартак» в этом отдельном матче — не важно. Важно, чтобы команда Абаскаля продолжала брать свои очки, а это самое сложное в футболе. Ты должен брать свои очки с командами, которые изначально ниже тебя. Обесценивать победы со слабыми командами — это неправильно. Брать свои очки реально сложно, и пока Абаскаль это делает. А с ровными тебе командами ты можешь проиграть, вопросов нет. Брать свои очки гораздо важнее, чем победить «Зенит» или ЦСКА. Понятно, что у «Спартака» выбыл Мозес, и будет сложно. Посмотрим, как команда будет выбираться из этой ситуации", — цитирует Баженова Metaratings.ru.

Встреча команд запланирована на 14 августа. Начало — в 20.00 мск.

«Спартак» идет на первом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 10 очков в 4-х турах, «Сочи» (9) располагается на 3-й строчке.