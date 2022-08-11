Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:25

Баженов отметил работу главного тренера «Спартака» перед матчем с «Сочи»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Экс-игрок «Спартака» Никита Баженов рассказал, чего ждет от матча 5-го тура РПЛ между московским клубом и «Сочи».

«Сочи» — хорошая добротная команда. Выиграет или не выиграет «Спартак» в этом отдельном матче — не важно. Важно, чтобы команда Абаскаля продолжала брать свои очки, а это самое сложное в футболе. Ты должен брать свои очки с командами, которые изначально ниже тебя. Обесценивать победы со слабыми командами — это неправильно. Брать свои очки реально сложно, и пока Абаскаль это делает. А с ровными тебе командами ты можешь проиграть, вопросов нет. Брать свои очки гораздо важнее, чем победить «Зенит» или ЦСКА. Понятно, что у «Спартака» выбыл Мозес, и будет сложно. Посмотрим, как команда будет выбираться из этой ситуации", — цитирует Баженова Metaratings.ru.

Встреча команд запланирована на 14 августа. Начало — в 20.00 мск.

«Спартак» идет на первом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 10 очков в 4-х турах, «Сочи» (9) располагается на 3-й строчке.

Источник: https://metaratings.ru/news/bazhenov-vyigraet-ili-ne-vyigraet-spartak-v-matche-s-sochi-ne-vazhno-1332890/
Никита Баженов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему возникает головокружение? Мнение экспертов
Тюрьма или армия: хоккеист СКА Воробьев сознался в покупке военного билета, ему грозит 12 лет колонии. Что вообще происходит?
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Педро Рошей
Баженов назвал странной историю с увольнением Юрана из «Химок»
«Могли бы побороться за пятое место». Юран — об уходе из «Химок», критике Губерниева и своем будущем
Бывший полузащитник «Спартака» Хендрикс прокомментировал подписание контракта с «Фортуной»
Франко Камоцци: «Хендрикс? Нужно задавать вопросы тем, кто его взял»
Писарев рассказал о задачах на сезон, которые перед ним поставило руководство «Химок»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юран: «Я не рвач. Получил от «Химок» то, что положено по контракту»

Юран ответил Губерниеву: «Я точно умею держать удар!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости