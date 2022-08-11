Юран: «Я не рвач. Получил от «Химок» то, что положено по контракту»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран подчеркнул, что он не ставил руководству клуба каких-то условий по неустойке.

— Не боитесь, что теперь про вас скажут: «Юран не озвучивает истинную причину ухода, так как получил хорошую компенсацию».

— Во-первых, я получил то, что мне положено по контракту. Юристы так составляют соглашение. Я ни в коем случае не рвач. Эта точно не та история, когда работодатель говорит: «Я тебе сейчас дам денег, но ты молчи!». Все же знают мой характер. Еще раз подчеркну. Получил то, что мне положено до конца моего контракта! Не больше, не меньше!

— И все-таки поводом к расставанию послужило то, что вы не выпустили Илью Садыгова в игре с «Ростовом»?

— Сколько уже было разговоров на эту тему... Я делаю так, как считаю нужным. Садыгов не сыграл с «Ростовом», и это стало причиной? Хм.