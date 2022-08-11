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Сегодня, 13:25

Юран: «Я не рвач. Получил от «Химок» то, что положено по контракту»

Виталий Айрапетов
,  
Александр Львов
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран подчеркнул, что он не ставил руководству клуба каких-то условий по неустойке.

— Не боитесь, что теперь про вас скажут: «Юран не озвучивает истинную причину ухода, так как получил хорошую компенсацию».

— Во-первых, я получил то, что мне положено по контракту. Юристы так составляют соглашение. Я ни в коем случае не рвач. Эта точно не та история, когда работодатель говорит: «Я тебе сейчас дам денег, но ты молчи!». Все же знают мой характер. Еще раз подчеркну. Получил то, что мне положено до конца моего контракта! Не больше, не меньше!

— И все-таки поводом к расставанию послужило то, что вы не выпустили Илью Садыгова в игре с «Ростовом»?

— Сколько уже было разговоров на эту тему... Я делаю так, как считаю нужным. Садыгов не сыграл с «Ростовом», и это стало причиной? Хм.

Сергей Юран. «Могли бы побороться за пятое место». Юран — об уходе из «Химок», критике Губерниева и своем будущем

Сергей Юран
ФК Ростов
ФК Химки
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
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8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
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 - : -
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Никита Кривцов

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 3 1 0
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