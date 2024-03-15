Дмитрий Гунько: «Ивичу было бы сложно в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько заявил, что увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара» со стороны выглядит нелогичным.

«Конечно, когда команда идет в одном очке от первого места, такое решение выглядит нелогичным, — цитирует Гунько «РБ Спорт». — Однако его надо принимать, это частный клуб, Сергей Николаевич Галицкий вправе делать со своей командой то, что считает нужным. Будет очень интересно наблюдать, как в этой ситуации, может, и удастся выправить положение новому главному тренеру. Ивич — идеальный кандидат для «Спартака»? Таких, наверное, не существует. Идеальных нет. В «Спартаке» всем будет сложно».

Под руководством Ивича «Краснодар» впервые в своей истории закончил первую часть чемпионата России на первом месте в турнирной таблице.