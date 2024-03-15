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15 марта, 14:28

Дмитрий Гунько: «Ивичу было бы сложно в «Спартаке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Владимир Ивич
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько заявил, что увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара» со стороны выглядит нелогичным.

«Конечно, когда команда идет в одном очке от первого места, такое решение выглядит нелогичным, — цитирует Гунько «РБ Спорт». — Однако его надо принимать, это частный клуб, Сергей Николаевич Галицкий вправе делать со своей командой то, что считает нужным. Будет очень интересно наблюдать, как в этой ситуации, может, и удастся выправить положение новому главному тренеру. Ивич — идеальный кандидат для «Спартака»? Таких, наверное, не существует. Идеальных нет. В «Спартаке» всем будет сложно».

Под руководством Ивича «Краснодар» впервые в своей истории закончил первую часть чемпионата России на первом месте в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Гунько
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
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30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
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И К Ж
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