Байдачный заявил, что в Белоруссии не обсуждают переход клубов в чемпионат России

Бывший главный тренер «Ростсельмаша» Анатолий Байдачный, живущий в Белоруссии, ответил на вопрос, как в его стране отреагировали на предложение министра спорта России Олега Матыцина.

Ранее Матыцин заявил, что в России ждут предложений от Белоруссии по клубам. По его словам, белорусская сторона сейчас прорабатывает список команд, которые могут быть включены в РПЛ.

«Никто не обсуждает эту тему. Считаю, что в Белоруссии нет таких команд. Даже не знаю, по каким принципам они будут переходить», — приводит «РБ Спорт» слова Байдачного.

Также он предположил, на что могло бы претендовать минское «Динамо» в России.

«Оно было бы средней командой в первой лиге», — добавил специалист.

Все российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах. В чемпионате России на данный момент выступают 16 команд.