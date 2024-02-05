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5 февраля, 22:44

Байдачный заявил, что в Белоруссии не обсуждают переход клубов в чемпионат России

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростсельмаша» Анатолий Байдачный, живущий в Белоруссии, ответил на вопрос, как в его стране отреагировали на предложение министра спорта России Олега Матыцина.

Ранее Матыцин заявил, что в России ждут предложений от Белоруссии по клубам. По его словам, белорусская сторона сейчас прорабатывает список команд, которые могут быть включены в РПЛ.

«Никто не обсуждает эту тему. Считаю, что в Белоруссии нет таких команд. Даже не знаю, по каким принципам они будут переходить», — приводит «РБ Спорт» слова Байдачного.

Также он предположил, на что могло бы претендовать минское «Динамо» в России.

«Оно было бы средней командой в первой лиге», — добавил специалист.

Все российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах. В чемпионате России на данный момент выступают 16 команд.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Анатолий Байдачный
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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