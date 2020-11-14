Бауэр — о менталитете россиян: «Многие люди все еще предвзято относятся к англоязычному миру»
Немецкий защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр поделился впечатлениями о жизни в России.
«Нужно четко обозначить разницу между футболистами и обычным населением, — приводит слова Бауэра Express.de. — Мне кажется, что футболисты, откуда бы они ни были, всегда мыслят похоже. В раздевалке «Арсенала» шутят и говорят о том же, что и в Германии.
Вообще люди в России довольно закрытые. Люди в Туле совершенно не говорят по-английски. Когда моя жена, которая родом из Танзании и не знающая русского языка, пытается общаться, люди относятся к ней не очень приветливо.
Я не знаю, в чем дело. Возможно, дело в холодной войне. К сожалению, многие люди в России все еще предвзято относятся к англоязычному миру. Жить здесь с семьей действительно непросто».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.