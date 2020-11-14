Немецкий защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр поделился впечатлениями о жизни в России.

«Нужно четко обозначить разницу между футболистами и обычным населением, — приводит слова Бауэра Express.de. — Мне кажется, что футболисты, откуда бы они ни были, всегда мыслят похоже. В раздевалке «Арсенала» шутят и говорят о том же, что и в Германии.

Вообще люди в России довольно закрытые. Люди в Туле совершенно не говорят по-английски. Когда моя жена, которая родом из Танзании и не знающая русского языка, пытается общаться, люди относятся к ней не очень приветливо.

Я не знаю, в чем дело. Возможно, дело в холодной войне. К сожалению, многие люди в России все еще предвзято относятся к англоязычному миру. Жить здесь с семьей действительно непросто».