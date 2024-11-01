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Газизов: «За тренировочным процессом следит не только тренерский штаб, но и Гаджи Муслимович»

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил игру дагестанского клуба в текущем сезоне РПЛ.

«Думаю, ребята уже притерлись друг к другу, адаптация прошла. Но это ведь каждодневный труд. Надо работать каждый день, тренироваться каждый день. За тренировочным процессом следит не только тренерский штаб, но и Гаджи Муслимович. Изменились ли требования тренерского штаба? Основа все равно одна. Ценности, заявленные в начале, остается. Мы все потихоньку учимся, каждый день приносит пищу для размышлений», — приводит слова Газизова Metaratings.ru.

После 13 туров РПЛ махачкалинский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице с 12-ю очками. 2 ноября «Динамо» сыграет на выезде с «Зенитом» в матче 14-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
ФК Динамо (Махачкала)
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1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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