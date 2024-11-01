Газизов: «За тренировочным процессом следит не только тренерский штаб, но и Гаджи Муслимович»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил игру дагестанского клуба в текущем сезоне РПЛ.

«Думаю, ребята уже притерлись друг к другу, адаптация прошла. Но это ведь каждодневный труд. Надо работать каждый день, тренироваться каждый день. За тренировочным процессом следит не только тренерский штаб, но и Гаджи Муслимович. Изменились ли требования тренерского штаба? Основа все равно одна. Ценности, заявленные в начале, остается. Мы все потихоньку учимся, каждый день приносит пищу для размышлений», — приводит слова Газизова Metaratings.ru.

После 13 туров РПЛ махачкалинский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице с 12-ю очками. 2 ноября «Динамо» сыграет на выезде с «Зенитом» в матче 14-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.