Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) ответил на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Певец ранее иронично извинился перед рэп-исполнителем из-за концерта в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

«Хочу принести глубочайшие извинения рэперу Басте, — написал Шнуров в Instagram. — По глупости своей, я как-то не сообразил, что он в целом и по отдельности сделал благое дело, собрав на концерте в Ледовом свою паству».

«Сергей, ты, возможно, не заметил, как от эпиграммы перешел к оскорблению и унижению чести и достоинства тысяч людей? Кого ты называешь паствой, кого называешь не самыми далекими людьми? Давай помогу, делай круг шире — не самые далекие, это те, кто ходит сейчас на футбольные матчи — их на стадионах тысячи», — ответил Баста в комментариях под этим постом.

Рэпер также написал, что в текущем сезоне Тинькофф РПЛ сыграно 128 матчей, которые посетили 891 162 зрителей, а в КХЛ — 357 матчей, которые посетили 742 244 зрителей. Также исполнитель отмечает, что несколько тысяч зрителей посетили концерты таких групп, как «Алиса», «Би-2» и другие. Баста при этом задал вопрос Шнурову, бросил ли он пить и решил ли стать поэтом-дуэлянтом.

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