Баста ответил Карпину

Известный рэпер Василий «Баста» Вакуленко записал видеообращение в адрес главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Ранее музыкант рассказал о конфликте со специалистом и заявил, что не ассоциирует его с клубом и с Ростовом-на-Дону. Карпин жестко ответил Басте на странице в Instagram.

— Вышло мое интервью, я травил в целом про отношение к футболу и сказал про Валерия Карпина, что он приезжий наемный тренер, что он не может диктовать, как мне вести себя в моем городе и где мне выступать, — сказал Вакуленко в видео на странице в Instagram. — Валерий Карпин, демонстрируя свою преданность городу, опубликовал... все подумали, что это прописка, а это просто временная регистрация. Продемонстрировал, что он в Ростове проездом, что он здесь временно зарегистрирован.

Классная справка, Валерий, публикация в вашем стиле.

Мне не хочется, чтобы он так реагировал. Валер, не реагируй, пожалуйста, так на мои слова, это все-таки ростовский юмор. Тебе, как временному ростовчанину, у которого регистрация на пять лет, понятны должны быть ростовские шутки. Согласен, они не всегда добрые.