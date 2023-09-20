Башич: «Нет большой разницы между Деограсией и Ярошиком. Просто с Иржи «Оренбургу» не везло»

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич ответил на вопрос, в чем разница между тренерами Давидом Деограсией и Иржи Ярошиком.

«Нет большой разницы между Деограсией и Ярошиком. Мы играем так же, просто с Иржи нам ужасно не везло: было три удаления и голы на последних минутах. В этом и есть причины», — цитирует Башича Sport24.

22 августа «Оренбург» объявил об уходе Иржи Ярошика, который возглавлял команду с июня. Новым главным тренером стал Деограсия. До этого 50-летний специалист работал в академии клуба.

На данный момент оренбуржцы занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков за 8 туров.