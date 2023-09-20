Защитник «Сочи» Дркушич успеет восстановиться к игре с «Зенитом»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич успеет восстановиться к матчу 11-го тура РПЛ с «Зенитом», сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает источник, восстановление футболиста идет по плану. Он чувствует себя хорошо и через две-три недели будет готов выйти на поле.

Дркушич получил травму в матче 8-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1). В этом сезоне 23-летний защитник провел 8 матчей в РПЛ и отметился одним голом.

Матч «Сочи» — «Зенит» в рамках 11-го тура РПЛ пройдет 7 октября и начнется в 14.00 по московскому времени. На данный момент сочинская команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 6 очков.