Барриос рассказал о срыве трансфера в «Ноттингем Форест»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» рассказал о предложении от «Ноттингем Форест».

— Известно, что в клуб поступало предложение по тебе от «Ноттингем Форест». Ты хотел уйти туда?

— Действительно, были какие-то разговоры, но это все уже осталось в прошлом. В какой-то момент мы сели все обсудить с представителями «Зенита», и мне сделали предложение о продлении контракта. Я с радостью согласился.